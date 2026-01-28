Депутат Рады: «Доигрались с МВФ. Молочную отрасль положили. Всё польское»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные кредиты выдаются Украине не только под значительные проценты – Киев при этом также обязуется принимать законы, которые зачищают внутренний рынок под европейских производителей.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если у нас требование поднять налоги – то это не помощь, это кредит под определённые условия. Кредит от МВФ – это не подарок Украине, который не надо будет возвращать. Мы уплатим проценты, и за который мы ещё должны принять налоговые законы, которые уничтожат наш бизнес. Мне это страшно наблюдать, но молочную отрасль у нас положили полностью. Нет никакой поддержки малому и среднему предпринимателю. У нас закрываются общепиты. Обратите внимание на количество ФОПов, которое закрылось за последнее время. У нас таких цифр не было никогда», – возмущалась Скороход.