Депутат Рады: Глобальный Юг плюёт на наших главных спонсоров
Даже недавние союзники отворачиваются от слабеющих США и начинают наращивать отношения с Россией и Белоруссией.
Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается визитов Лукашенко. Первая его поездка была в Эмираты, где у него очень хорошие отношения с новым президентом, и экономически достаточно глубокие взаимоотношения. Потом он посетил Китай, и сейчас у него турне по Африке.
Это говорит о том, что идёт дипломатическая борьба за Глобальный Юг, в том числе и Африку. И это достаточно серьёзный показатель для нас. Я не вижу наших людей ни в Африке, нигде. И в это же время Путин посещает Дубай, Саудовскую Аравию. Хочу напомнить, совсем недавно это была абсолютно проамериканская страна», – возмутился украинский депутат.
Он напомнил об аннексии Венесуэлой Гайаны, которая является бывшей колонией Британии.
«Почему это всё происходит? Все эти вояжи, шикарные приёмы? Потому что психологически глобальный юг почувствовал слабость США. Почувствовал, что можно проводит свою, внутреннюю суверенную политику. Это парад суверенитетов: как только какая-то империя слабнет, все протектораты начинают собственную игру», – добавил Шевченко.
Спасибо!
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