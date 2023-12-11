Депутат Рады: Глобальный Юг плюёт на наших главных спонсоров

Даже недавние союзники отворачиваются от слабеющих США и начинают наращивать отношения с Россией и Белоруссией.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается визитов Лукашенко. Первая его поездка была в Эмираты, где у него очень хорошие отношения с новым президентом, и экономически достаточно глубокие взаимоотношения. Потом он посетил Китай, и сейчас у него турне по Африке.

Это говорит о том, что идёт дипломатическая борьба за Глобальный Юг, в том числе и Африку. И это достаточно серьёзный показатель для нас. Я не вижу наших людей ни в Африке, нигде. И в это же время Путин посещает Дубай, Саудовскую Аравию. Хочу напомнить, совсем недавно это была абсолютно проамериканская страна», – возмутился украинский депутат.