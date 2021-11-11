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11.11.2021 12:17
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
ЕС, миграция, Политика, Сюжет дня, Украина
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Депутат Рады и полковник СБУ предложили ЕС миграционный торг

Новости УкраиныУкраина должна получить свои дивиденды от ситуации с мигрантами на границе между Белоруссией и...

Украина должна получить свои дивиденды от ситуации с мигрантами на границе между Белоруссией и Польшей. Например, создать за деньги Евросоюза на своей территории лагеря для временного пребывания беженцев.

Об этом в эфире 4 телеканала заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно изучить вопрос, на каких условиях предлагают Украине принять участие. Если Европа предоставит деньги, финансы для того, чтобы создать лагерь, чтобы облегчить ситуацию и разрулить ее, чтобы не было дипломатического, политического и другого скандалов, ну почему нет? Это нужно рассматривать, мы же всегда говорим, что хотим быть частью Европы, почему мы не хотим сотрудничать?», – заявила Гриб.

С ней согласился полковник СБУ в отставке Михаил Притула, по мнению которого Украина может шантажировать ЕС и НАТО мигрантами, требуя принять ее в ЕС и НАТО.

«Конечно, нужно торговаться в этом случае. Если у Европейского союза есть проблема и Украина может ему помочь, нам нужно торговаться и сказать: «Окей, вы хотите, чтобы Украина помогла Европейскому союзу, давайте мы станем частью Европейского союза. Или давайте мы станем НАТО, почему вы медлите? Вы хотите, чтобы мы вам помогли, с одной стороны, в том числе экономически. А с другой стороны вы не хотите видеть нас в ЕС? В чем проблема?», – сказал Притула.

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