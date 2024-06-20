Депутат Рады: Из Украины продолжают бежать, даже не из-за войны

Киевские власти устроили беженцам и внутриперемещённым лицам невыносимые условия выживания, поэтому люди продолжают покидать страну.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими высказываниями одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему сегодня снова люди уезжают из Украины? Они уже уезжают не из-за опасности, потому что за два года люди привыкли к опасности, те, кто готов с этим жить. Но они сегодня уезжают. Почему? Да потому что нет никакой поддержки от государства. Жителям Мариуполя, Бахмута, Северодонецка нет поддержки. Их жилье разрушено, им кто-то помогает с жильем сегодня? Никто. Мы до сих пор… вот, наконец начали принимать закон, чтобы дать возможность создать механизм, но там еще долгий путь, пока этот закон будет принят. А дальше нам скажут: Денег нет.

Потом. Что с выплатами ВПЛ? Когда забрали выплаты ВПЛ даже многодетным семьям, лицам с инвалидностью, пенсионерам – самым незащищенным категориям. Где это? Нету. Эти несчастные 2-3 тысячи гривен забирают, считают, у семей военных забрали все, потому что смотрите, военный богат, много зарабатывает. Поэтому у вас более 9 тысяч 400 гривен – до свидания, поддержки нет. Как этим людям жить? И мы об этом не говорим», – пиарился Гончаренко.