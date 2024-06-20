Депутат Рады: Из Украины продолжают бежать, даже не из-за войны

Вадим Москаленко.  
20.06.2024 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 462
 
Дзен, Запад, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Киевские власти устроили беженцам и внутриперемещённым лицам невыносимые условия выживания, поэтому люди продолжают покидать страну.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил скандально известный русофобскими высказываниями одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти устроили беженцам и внутриперемещённым лицам невыносимые условия выживания, поэтому люди продолжают покидать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Почему сегодня снова люди уезжают из Украины? Они уже уезжают не из-за опасности, потому что за два года люди привыкли к опасности, те, кто готов с этим жить. Но они сегодня уезжают. Почему? Да потому что нет никакой поддержки от государства. Жителям Мариуполя, Бахмута, Северодонецка нет поддержки. Их жилье разрушено, им кто-то помогает с жильем сегодня? Никто. Мы до сих пор… вот, наконец начали принимать закон, чтобы дать возможность создать механизм, но там еще долгий путь, пока этот закон будет принят. А дальше нам скажут: Денег нет.

Потом. Что с выплатами ВПЛ? Когда забрали выплаты ВПЛ даже многодетным семьям, лицам с инвалидностью, пенсионерам – самым незащищенным категориям. Где это? Нету. Эти несчастные 2-3 тысячи гривен забирают, считают, у семей военных забрали все, потому что смотрите, военный богат, много зарабатывает. Поэтому у вас более 9 тысяч 400 гривен – до свидания, поддержки нет. Как этим людям жить? И мы об этом не говорим», – пиарился Гончаренко.

Он добавил, что правительство забрало помощь у тех, кто реально в ней нуждался, потому что, как оно говорит, денег не хватает, но при этом даже не создало систему верификации по пересечению границы, чем уже начали злоупотреблять.

«Сегодня есть беженцы за границей украинские, которые одновременно получают помощь и за границей, и внутри, а тем, кто находится внутри, не платят ничего. Ну, это просто безумие, это просто вопрос неумения, отсутствия менеджмента, от которого страдают миллионы людей, и мы теряем этих людей, они уезжают из Украины, мы их теряем, и многих из них навсегда», – возмущался депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть