Выборы
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12.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Депутат Рады: Конституционный суд – серьёзная угроза для Украины

Коммунистическая партия Украины лишена права участия в выборах, однако юридически не уничтожена окончательно. Этому препятствует позиция Конституционного суда Украины, которая может привести к возвращению в политику «идейных потомков Ленина и Сталина».

Такое мнение в ходе пленарного заседания Верховной Рады высказала нардеп Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ждём, что наконец-то завершится процесс установленного законом запрета коммунистической партии. Не все знают, что принятое по представлению Минюстиции в 2015 решение суда о запрете КПУ обжаловано в апелляции, где оно искусственно подвешено, и де-юре компартия до сих пор не запрещена. Она существует, сдаёт какие-то отчётные документы, и только дополнительные предохранители, предусмотренные законом, не позволяют ей принимать участие в выборах», – возмутилась она.

По мнению Анны Гопко, серьёзной угрозой для Украины является Конституционный суд, который якобы может вернуть коммунистов на политическую арену.

«Однако есть серьёзная угроза, а это – Конституционный суд Украины, который недавно принял неожиданное решение касательно отмены криминальной ответственности за незаконное обогащение, сейчас может и отменить запрет компартии, и снова допустить идейных потомков Ленина и Сталина в украинскую политику и выборы. Важно не допустить такого развития событий», – призвала антикоммунистка.

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