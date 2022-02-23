Депутат Рады: На счетах Зеленского скопилось более миллиарда долларов

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал превратился в долларового миллиардера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет депутат Верховной рады Илья Кива.

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«На счетах президента Украины Владимира Зеленского на Коста Рике в банке Dresdner Bank Lateinamerika скопилось чуть более $1.2 млрд за два с половиной года правления страной. Регулярные пополнения рваными траншами по $12-35 млн, приходят по разным каналам как от Рината Ахметова и Виктора Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а также Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris», – утверждает Кива.

По его словам, без контроля органов власти ФРГ и Франции движение выведенных из Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно.

«Из крупных покупок Зеленского со своих счетов было приобретение виллы в Майами за $34 млн, а также 8 комплектов ювелирных украшений Graff за ₽5.6 млн. Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины Ермака на скромные $ 56 млн, у Светланы Тихановской на $ 4.5 млн, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис», – сообщает Кива.

Также он добавляет, что счета в филиале Dresdner банка в Майами есть у экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

«Каждый президент и его команда после срока своего пребывания уходили долларовыми миллиардерами, и Зеленский, при всей своей ущербности не оказался исключением, только в его случае просто уйти ему уже никто не даст. Его ждёт тюрьма. Украину грабят и системно уничтожают. Украине нужна помощь и освобождение!», – резюмировал Кива.