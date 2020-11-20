Депутат Рады: «На украинском гербе нарисовали писюн»

20.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине определились с победителем конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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«Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. С ним Минкульт заключит соглашение», – рассказал Ткаченко.

В дальнейшем этот герб должна будет утвердить Верховная рада.

Правда, среди депутатов украинского парламента эскиз вызвал неоднозначную реакцию.

«Смотрю на новый Большой украинский герб. К создателям этого шедевра у меня всего три вопроса. Зачем на груди у архангела нарисовали специфической формы крест, такой же, как на официальном флаге СБУ? И зачем льву между лап нарисовали писюн? Это точно наш государственный герб?», – недоумевает в своем блоге экс-заместитель генпрокурора, депутат Рады Ренат Кузьмин.