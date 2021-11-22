Депутат Рады нажаловался на Михаила Шуфутинского в СБУ

22.11.2021  17:33 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

Певец Михаил Шуфутинский катался по городам российского Крыма с концертами и ни разу не сказал, что полуостров «украинский», а теперь собрался заработать денег в Киеве.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Певец Михаил Шуфутинский катался по городам российского Крыма с концертами и ни разу не...

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В своём видеоролике депутат показал обращение Шуфутинского к «дорогим киянам», где певец приглашает на свой концерт 8 марта в Киеве.

«Это тот самый Михаил Шуфутинский, который ездил по Крыму уже оккупированному, делал концерты в Ялте, Симферополе, Севастополе, а теперь решил заработать денег в Киеве», – возмутился Гончаренко.

Он также рассказал, что в январе этого года МИД Литвы запретил Шуфутинскому въезд в страну за «распространение мягкой российской пропаганды».

«Абсолютно чёткая формулировка. В то время, когда Путин бряцает оружием на наших границах и убивает украинцев, чтобы ездили такие, как Шуфутинский, и продвигали нам мягкую российскую пропаганду – конечно, это недопустимо. Я делаю запрос в СБУ по этому вопросу, обязательно сообщу о результатах.

Есть ли что делать Шуфутинскому в Киеве? Пусть перевернёт календарь, и пусть Киев будет для него всегда 30 февраля, вот единственная дата, в которую он может приехать вообще в Украину. После того, как он покатался по оккупированному Крыму и ни слова не сказал о том, что Крым украинский, и нарушил украинское законодательство, пересекая границу Крыма», – рассказал соратник Петра Порошенко.

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