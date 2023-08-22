Депутат Рады назвал целями №1 все мосты с Крымом

Анатолий Лапин .  
22.08.2023 17:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Ключевым фактором для Украины является превращение Крыма в остров за счет уничтожения мостов между полуостровом и Краснодарским краем, а также Херсонской областью.

Об этом на организованном накануне саммита «Крымской платформы» мероприятии заявил секретарь оборонного комитета Рады, полковник СБУ, воевавший против ВС РФ, Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевым фактором для Украины является превращение Крыма в остров за счет уничтожения мостов между...

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«Обеспечение Крыма, так же, как и обеспечение в свое время правобережного плацдарма, зависит от нескольких факторов. Первое – это мосты. Мосты, по которым мы уже неоднократно наносили удары, и которые уже показали свою слабость. С каждым разом, когда у нас появляется новое вооружение, дальнобойное, – я не просто об этом говорю.

Действительно, оружие, которое поможет нам еще до того, как наши войска достигнут успеха на том же Запорожском или левобережном, при помощи плацдармов, Херсонском направлении, позволит России задуматься над тем, а что же будет дальше. Если мы разрушим переходы, которые есть между Крымом и Херсонской областью, и разрушим полностью логистику россиян – это первое, что мы должны сделать.

Другое направление, на котором наши силы обороны и спецслужбы активно работают, – это уничтожение Крымского моста, который тоже, благодаря нашим силам обороны, играет уже не ключевое, но еще достаточно большое значение именно в обеспечении войск на Крымском полуострове и левобережье Херсонщины, в том числе и на Запорожье», – перечислял он.

«Конечно, после этого всего у россиян останется одно направление – это морское обеспечение поставок запасов в Крым. Конечно, это достаточно сложно», – рассуждал Костенко.

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