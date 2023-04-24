Депутат Рады обещает новые теракты на территории России

Вадим Москаленко .  
24.04.2023 22:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинское государство продолжит организацию терактов на территории России, включая попытки убийства политиков и работников СМИ.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство продолжит организацию терактов на территории России, включая попытки убийства политиков и работников...

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«Сейчас в России был Владлен Татарский, которого взорвали, принеся ему сувенир. И люди, которые пропагандировали насилие, убийство, и накачали общество, что убивать и насиловать это нормально – это общество не ждёт ничего хорошего. Бумеранг летит в обратную сторону», – трепался всушник.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать теракты на территории России.

«И то, что случилось с Татарским, в том или ином формате случится с Симонян, Киселёвым, Соловьёвым, и всеми этими пропагандистами. В том числе, с руководителями рашистского государства, Путиным и его окружением.

В лучшем случае его ждёт такой финал, как у Сталина. А в худшем случае для него, я надеюсь, это трибунал, суд, и просто смерть – это мало. Он должен сидеть в тюрьме и страдать», – бредил Фирсов.

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