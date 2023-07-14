Депутат Рады обратился к Зеленскому: «Ты – ох…ий комик и дерьмовый президент»

Президент Украины Владимир Зеленский отдалил Украину от членства в НАТО и слишком много возомнил о себе, присвоив лавры героя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лерос грубо высказался в адрес Зеленского, назвав его комиком.

«За время правления Зеленского, за последние четыре года, мы по факту отдалились от соответствий критериям НАТО и Европейского союза. Только лишь армия у нас полностью соответствует, но это вопреки действиям Зеленского. Потому что до начала полномасштабного вторжения он уничтожал армию, сократив ее на 40 тысяч, он оборонные программы полностью сокращал, – именно он, потому что хотел сесть и посмотреть Путину в лицо», – сказал депутат.

Он утверждает, что «на первый день полномасштабного вторжения армия была обеспечена топливом лишь на 40%, потому что Зеленский не покупал, он все вкладывал в дороги».

«И только благодаря простым украинцам, которые взяли оружие в руки и начали защищать нашу страну, нам удается сейчас давать по зубам русским. Но это все вопреки действиям Зеленского. И этот ох…ий комик ошибочно подумал, что это его заслуга, когда весь мир ему аплодирует. Это аплодируют украинцам, простым украинцам, а он просто их представляет. Что я могу сказать – дерьмовый ты президент, а ты еще на второй срок хочешь», – заявил Лерос.