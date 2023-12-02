Депутат Рады обвинила польских перевозчиков в шпионаже в пользу России

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Устроившие блокаду границы польские перевозчики подрывают боеспособность ВСУ, потому что срывают часть военных поставок и собирают для Москвы разведданные.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила заместительница комитета Верховной рады Украины по вопросам транспота и инфраструктуры Юлия Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы недополучаем комплектующие, нарушены цепочки поставок. Это касается и военной техники. Вы знаете, что большинство компонентов мы получаем импортом – импортируем с разных стран через границы наших соседей. И чтобы собрать дроны, сначала надо их откуда-то завезти. Этот вопрос влияет на национальную безопасность. Потому что мы недополучаем комплектующие, и не можем изготовить необходимое количество техники», – сказала депутат.

По её мнению, устроившие блокаду могут быть российскими шпионами, и ими должны заняться специальные службы.

«А также информация о перевозках в том числе и оружия, она распространяется. Потому что на границе эти машины осматриваются. И если раньше эти машины ехали без очереди, то теперь протестующие – я не знаю, какой водитель какую информацию кому будет передавать, увидев, что находится в машине и заезжает на Украину. Я имею в виду оружие. То есть, это вопрос национальной безопасности, который должен рассматриваться на уровне СНБО на Украине, и на таком же уровне должен рассматриваться в Польше», – добавила Клименко.