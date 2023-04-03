Депутат Рады объявил о планах захватить Кубань

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Украину не устроит лишь выход на границы 1991 года и возвращение под свой контроль Крыма.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замглавы запрещенного в России экстремистского меджлиса, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем еще и претензии на Кубань ставить, потому что победа – это еще не мир, эта Россия не может в таком состоянии оставаться», – сказал экстремист.

«И на Кубани у нас очень такие позиции, которые и исторические. Россия же любит исторические моменты выставлять на международных площадках, и мы выставим наши исторические притязания. Тут нужно четко со стороны государства показать позиции, и все будет хорошо», – заявил Чийгоз