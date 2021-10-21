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21.10.2021 14:08 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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Депутат Рады: «Опомнитесь! Мы проигрываем России и не можем воевать»

Новости УкраиныБез развития украинской книжной отрасли, которая сейчас переживает глубокий кризис, говорить о дальнейшей борьбе...

Без развития украинской книжной отрасли, которая сейчас переживает глубокий кризис, говорить о дальнейшей борьбе против России нет никакого смысла.

Об этом в ходе рассмотрения поправок в бюджет на 2022 год на пленарном заседании Верховной рады заявила депутат «Голоса» Юлия Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поправка касается увеличения финансирования Украинского института книги. Почему? Потому что мы понимаем, что проигрываем в информационной войне Российской Федерации, которая, в отличие от Украины, тратит миллиарды долларов на то, чтобы по всему миру распространять русскую литературу, русский язык, российские каналы, российских пропагандистов», – скзаала Клименко.

«Что у нас есть вместо этого? Мы уничтожаем свою книжность, украинскую книгу как один из многих инструментов борьбы против России, один из важнейших инструментов борьбы с дезинформацией», – заявила депутат.

«Поэтому, коллеги, пожалуйста, опомнитесь, верните деньги Украинскому институту книги, потому что без украинской литературы мы уже можем не воевать, потому что мы сами сдаём свои позиции», – призвала Клименко.

Однако поправка принята не была, за инициативу проголосовали лишь 105 депутатов.

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