Саммит НАТО, от которого у Киева были завышенные ожидания, не станет историческим. Более того, анонсированная отмена ПДЧ по членству в Альянсе, как и создание Совета Украина-НАТО не меняет сути – никто не собирается предоставлять Киеву членство.

Об этом в интервью украинской журналистке и антироссийской пропагандистке Алесе Бацман заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что этот саммит станет историческим, к большому сожалению. Я не думаю, что он станет каким-то существенным прорывом. Я думаю, что будет небольшой, достаточно медленный, хотя с политической точки зрения, достаточно важный шаг навстречу, но не более того. Если говорить, что нам предложат, то это будет немного. Среди каких-то более-менее практических вещей – это, с одной стороны отказ от Плана действий по членству, но это больше политическая акция. Потому что будет предложена другая формула, которая будет отличаться по форме, но не очень существенно отличаться по смыслу. Фактически, тот же набор условий, просто называться это будет по-другому», – сказал политик.

Он не исключает, что какая-то часть будет облегчена и упрощена.

«Вторая практическая вещь – это создание Совета Украина-НАТО, но это тоже больше политическая штука, потому что для тех, кто не знает, – сообщу, для тех, кто забыл – напомню, что Совет Россия-НАТО существовал много лет, с 2002-го года. Это тогда подавалось как конец конфронтации с Россией. Как мы все понимаем, никакой конфронтации это конец не положило», – заявил Рахманин.