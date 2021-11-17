Депутат Рады: Ответ России на провокацию Украины не ограничится Донбассом

Новости Украины

Если в Киеве решатся на крупную военную провокацию в Донбассе, то со стороны России будет очень масштабный ответ, вплоть до боевых действий по всему периметру украинских границ.

Об этом эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однозначно нам чётко дали понять в многочисленных высказываниях и Путина, и других представителей российской власти, это общий анализ ситуации, что если власти в Киеве решатся на военную провокацию на Донбассе, то будет очень масштабный военный ответ. Вплоть до действительно боевых действий по всему периметру украинских границ. Ну, с Россией, то есть, по-восточному. А возможно и с Белоруссией, то есть, это вообще огромный кусок границ», – сказал Волошин.

«Путин сказал ещё жёстче, что может привести к потере украинской государственности», – напомнил ведущий.

«Ну, мы это понимаем, что результатом этих действий будет не перестрелка на границах, а в общем… В общем, я не хочу об этом говорить, потому что, во-первых, я не хочу, не дай Бог, напророчить, а во-вторых, не будем подставлять ваш канал. Ну, понятно – в чём суть. И это не угроза, это просто такое видение России – невозможности стерпеть подобный сценарий. То есть, для них будет приемлемо большой, но быстрый полномасштабный конфликт, чем, скажем, очередная эскалация на Донбассе. Потому что всё равно будут санкции, всё равно будут проблемы, всё равно будут погибшие, всё равно будет во всём виновата Москва, но только в Киеве дальше останется такой же антироссийский режим. Пойдёте на такое, тогда пеняйте на себя», – поделился опасениями депутат.