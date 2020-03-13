Депутат Рады озвучил план «деватизации Донбасса»

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на все свои предвыборные обещания прекратить войну, украинский президент Владимир Зеленский и его команда неизбежно возвращаются к агрессивной политике своих предшественников.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший участник АТО Валерий Прозапас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (Владимир Зеленский и его команда – прим. ред.) во время выборов надурили подавляющее большинство народа. Они сказали, что проблемы решаются очень просто, что войну можно закончить вот так, потому что там барыги и Порошенко не хотят.

Теперь же, прошёл почти год, и президент сказал, что прекращения войны в одностороннем порядке Украиной невозможно, перечёркивая все свои слова последних лет: «А почему войну не заканчиваете, Пётр Алексеевич?».

Потому я убеждён, что они все они всё равно выйдут на те пути государствообразования, которые проводились при предыдущей власти», – не сомневается Прозапас.

В свою очередь, о «приемлемых» планах по реинтеграции Донбасса рассказал депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин, предложив выбить из русских, проживающих в ЛДНР, все русское, а из украинцев – всю «вату».

«Это говорится в подготовленном нами проекте, что должно пройти не менее семи лет до момента проведения в Донбассе полноценных выборов, когда выбираются и депутаты Верховной рады. Причём, как минимум, половина этого термина – там не должно быть ничего российского. Деватизация и дерусификация», – добавил парламентарий-нацист.