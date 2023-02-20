Депутат Рады: «Партнёры всегда на шаг назад в выдаче Украине необходимого оружия»

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«Западные партнёры» до сих пор не до конца понимают масштаб происходящей на Украине войны, ведь после капитуляции Киева они окажутся следующими на очереди.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, находившийся в Кишинёве на Парламентской ассамблее Евронест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кое-что сейчас усложнилось тем, что западные страны не имеют чёткого понимания, чем должна закончиться вообще эта война. Мы говорим о том, что на сегодняшний день, если нам должны помочь освободить территории, в том числе, которые были оккупированы в 2014-205 гг., то нам нужно больше оружия. Между тем, даже сейчас мы видим, что в своих решениях относительно предоставления Украине необходимого оружия наши партнёры, скорее, пребывают на шаг назад, чем опережают события. Мы хотим, чтобы оно хотя бы соответствовало нашим требованиям, и на сегодняшний день украинские потребности составляют именно самое главное. Но работа идёт, однако ясное дело, что эта главная работа ещё впереди», – заявил депутат.

Он добавил, что многие страны Запада отказываются понимать, что эта война касается всех.

«Здесь просто нужно активно разъяснять нашим западным партнёрам, чем может обернуться нерешительность в их действиях, и то, что это не только война России против Украины, это война авторитаризма и диктатуры против свободного мира, и она будет расширена, если Украина не сможет победить. То есть сейчас уже дороги назад нет ни для кого. И, поскольку Украина оказалась полем битвы, и другого выхода у нас нет, то мы готовы защищать, и если мы сейчас отобьёмся, то это будет сигналом абсолютно для всех», – повышал градус истерии Арьев.