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Атака ВСУ на Курскую область – это и есть тот самый «контрнаступ», о котором много говорило киевское руководство и потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Апасова заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее признававшийся, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ещё на той неделе мы говорили, что это какая-то вылазка пары бригад, на самом деле, всё серьёзней. Речь идёт о полномасштабной военной операции, это и есть контрнаступление. Просто она подготовлена креативно. Конечно, здесь присутствует элемент прошлой профессии президента – продюсеры, режиссёры. [Внезапный] сюжет создать мы умеем, они и создали. В принципе, психологически и политически, краткосрочно – это пока победа», – сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что события в Курской области «касаются выборов в США».

«Если нашим ВС удастся до 5 ноября удержать территорию в этих границах, отражать всевозможные попытки наступления, клещи, попытки выбить, окружить с российской стороны, то этот успех закрепится. И будет использован на выборах демократами в подтверждение своей правоты. Что, мол, вся помощь, которая была оказана Украине – деньги и оружие, не просто так были потрачены, определённый результат есть. Украина может добиваться военным способом освобождения своих территорий, более того, захватывать территорию России. … А если эта операция сорвётся, и, не дай Бог, наши войска будут окружены, выдавлены или, не дай Бог, уничтожены, то тогда демократам конец. Тогда Трамп скажет: вот видите, вы потратили деньги, уничтожили массу людей, и это всё на вашей совести. Тут будет перевес именно там. Поэтому можно провести параллели, что основной, первый президентский тур противостояния Камалы Харрис и Дональда Трампа происходит как раз в Курской области», – предположил депутат.