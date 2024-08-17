Депутат Рады: Пиар на Курске вице-премьера Верещук – плевок в лицо украинским беженцам

Вадим Москаленко.  
17.08.2024 16:43
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


Недавнее заявление вице-премьера украинского правительства Ирины Верещук о готовности перевозить жителей захваченных ВСУ территорий Курской области на Украину якобы с целью их безопасности – глупый пиар и плевок Киева в собственных граждан.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Апасова заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее утверждавший, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавнее заявление вице-премьера украинского правительства Ирины Верещук о готовности перевозить жителей захваченных ВСУ территорий...

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«Она сказала, что мы должны готовиться к тому, что мы должны принимать беженцев, в смысле российских граждан с Курской области, на территории Украины. И выдала электронный адрес, «WhatsApp», номер телефона, что мы обеспечим всех желающих, с точки зрения международного права, гуманности и т.д. Что вызвало возмущение не только у меня и у других депутатов и политиков, но и у простых граждан.

Извините, но нет такого позыва, посыла, номера телефона – к нашим гражданам, я не видел такого, обращайтесь, звоните, мы обеспечим. А к российским – пожалуйста», – сказал Шевченко.

Он подчеркнул: разумеется, слова Верещук – исключительно пиар для западной прессы.

«Только получилось – немножко плюнула в лицо нашим беженцам, нашим гражданам. Такого возмущения я давно не видел, потому что сколько людей писали, просили: помогите нам, дайте нам хоть какие-то возможности по компенсации аренды жилья. Люди, которые переехали с Донбасса, с оккупированных территорий, из Мелитополя, Бердянска. Многие просто начали уезжать.Мы же понимаем, что это всё просто-напросто игра в гуманитарную международную политику. Это был посыл не нашим гражданам», – добавил депутат.

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