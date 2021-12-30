Депутат Рады: Подобных Зеленскому быстро отправляли на кладбище

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Президент Украины Владимир Зеленский напрасно почувствовал себя бессмертным и начал войну против всех.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 90-е были такие отморозки. В город приезжала банда отморозков. То есть были какие-то уголовные авторитеты, которые все еще те, конечно, деятели и с точки зрения простого человека, преступники. Но они жили по каким-то понятиям, то есть нельзя посреди улицы гранаты бросать, нельзя детей трогать, семьи и так далее. Появлялась какая-то банда отморозков, иногда это этнический характер носило, иногда просто какие-то пацаны, наркоманы, которые наводили много шума, но обычно они очень быстро отправлялись на кладбище», – сказал политик.

По его словам, политическая смерть команды Зеленского, поскольку она зацепила огромное количество самых разных людей, которые теперь желают офису президента самого плохого.

«Я бы, честно говоря, с точки зрения кармы просто подумал бы: зачем брать на себя это все, зачем идти в такой отчаянный разрыв всего, что составляет саму материю межчеловеческих отношений… Зеленский умудряется человеку, который в широких кругах знакомых имеет прозвище «уважаемый», тыкать. Я имею в виду Рината Леонидовича Ахметова и так далее. Ну он себя бессмертным посчитал? Ну окей. Уже есть история, когда он на коленях перед Кадыровым извинялся», – заявил Волошин.