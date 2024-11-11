Депутат Рады: «Пока не победим Россию, её денег нам не видать»
Украина должна одержать военную победу над Россией, после чего сможет выставлять любой размер репараций, какой захочет.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат Верховной рады Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«История человечества знает много примеров репараций, но я ни разу не помню, чтобы подсчёт убытков вёлся во время войны.
Всегда происходило одинаково – победитель или победители выставляли счёт, сколько этих репараций должно быть, и страна, которая проиграла, выплачивала. И никто не считал, сколько там потерь», – рассуждал депутат.
«И чтобы это произошло, должно быть только одно условие – должна быть победа. Без победы никаких репараций, выплат или компенсаций, вообще не будет. Мы должны это понимать.
И вопрос в том, что сейчас заморожено российских активов 300 миллиардов, а кредитов нам дают 30-50 миллиардов. Если мы посмотрим на существующую юридическую схему, можно сказать, что эти 300 миллиардов заморожены под гарантирование кредитов, и ни одна страна использовать их не сможет», – добавил укро-депутат.
Спасибо!
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