Депутат Рады: «Пока не победим Россию, её денег нам не видать»

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Украина должна одержать военную победу над Россией, после чего сможет выставлять любой размер репараций, какой захочет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат Верховной рады Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История человечества знает много примеров репараций, но я ни разу не помню, чтобы подсчёт убытков вёлся во время войны. Всегда происходило одинаково – победитель или победители выставляли счёт, сколько этих репараций должно быть, и страна, которая проиграла, выплачивала. И никто не считал, сколько там потерь», – рассуждал депутат.

«И чтобы это произошло, должно быть только одно условие – должна быть победа. Без победы никаких репараций, выплат или компенсаций, вообще не будет. Мы должны это понимать. И вопрос в том, что сейчас заморожено российских активов 300 миллиардов, а кредитов нам дают 30-50 миллиардов. Если мы посмотрим на существующую юридическую схему, можно сказать, что эти 300 миллиардов заморожены под гарантирование кредитов, и ни одна страна использовать их не сможет», – добавил укро-депутат.