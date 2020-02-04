Депутат Рады пожаловался Жириновскому на премьера-гомика

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат от ОПЗЖ, бывший боевик так называемой АТО Илья Кива во время заседания Верховной рады переписывался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Видеоролик опубликовал ресурс «tk.media», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео можно рассмотреть, как Кива справляется о самочувствии Жириновского, а также набранный текст следующего содержания: «В Раду пришел гомик-премьер со своим п#дорским правительством, страну сука просрали и с этими п#дорами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет».

Позже в кулуарах Верховной рады у депутата удалось взять комментарий относительно происходящего.

«Я не знаю, что они там подсмотрели, искренне говорю, мне нужно пересмотреть переписку. Столько было с утра сообщений, столько информации. Жизнь становится ярче», – путано отвечал Кива журналистам канала «Pavlovsky News», однако при этом ничего не отрицал.

«Почему вы переписываетесь с депутатом Госдумы?» – прямо спросил журналист.

«России? А в чем проблема, прошу прощения? Государственная дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения, нам же нужно вернуть территории и нужно восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа. [Знаком с Жириновским] наверное ещё с эфиров 2015 года, дистанционно знаком, я в Россию не въездной», – рассказал депутат.

Илья Кива – скандально известный боевик «АТО» в прошлом, запомнившийся антироссийскими высказываниями, а также признаниями в употреблении наркотиков. К удивлению избирателей, накануне последних парламентских выборов был включен в список «Оппоплатформы За жизнь».

Правда, пресс-секретарь российского политика Александра Дюпина сказала СМИ, что лидер ЛДПР «вообще не знает, кто такой Илья Кива» и назвала переписку фейком.

По ее словам, Жириновский даже не пользуется мобильным телефоном.