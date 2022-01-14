Депутат Рады предложила манипулировать антироссийскими настроениями кандидатов на выборах в Конгресс США

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Новости Украины

В канун выборов в Конгресс США Украина должна использовать конкуренцию между американскими партиями для того, чтобы подтолкнуть Вашингтон к новым антироссийским действиям.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о США и о возможном пакете санкций, то мы должны понимать, что осенью будут выборы в Конгресс. И Украина, по-хорошему, может использовать эту ситуацию в свою пользу. Потому что и демократы, и республиканцы будут между собой соревноваться, кто может предложить лучшие законодательные акты или какую-то помощь», – сказала она.

Она подчеркнула, что накануне в Конгрессе США уже зарегистрировали один из таких русофобских законопроектов.

«Несколько дней назад опубликовали текст законопроекта, который подали демократы. Он о защите украинского суверенитета. Впервые санкции там привязаны не к прямому вторжению России, но и к эскалации ситуации не только со стороны России, но и со стороны марионеточных режимов, так называемых ЛНР и ДНР. Если дословно, «если действия со стороны России или ЛНР и ДНР будут направлены на то, чтобы скинуть действующее правительство, оккупацию территорий, вмешательство в суверенитет и территориальную целостность. И впервые мы видим отдельную статью, которая касается Путина, его окружения и военных», – радостно резюмировала депутат.