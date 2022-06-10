Депутат Рады причитает: У нас каждый день Иловайск

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Новости Украины

Вооруженные формирования Украины продолжают нести очень серьезные потери на фронте.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-председатель Львовской ОГА, депутат Верховной рады Олег Синютка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению парламентария, это происходит из-за того, что ВС РФ имеют кратное преимущество над ВСУ в артиллерийских системах и технике.

«Что касается востока Украины…. вы знаете, я бы не недооценивал московитов. Их, к сожалению, очень много, железа, военного вооружения – лучшего, худшего, но у них, к сожалению, очень много, и их гонят вперед в огромных количествах», – говорит политик.

«К сожалению, и это самое плохое, что сегодня происходит, об этом уже и вслух сказали представители власти, в конце концов, президент Зеленский об этом сказал, что каждый день в Украине происходит Иловайск, и это трагедия. Мы каждый день терпим, каждый день теряем. И это самое плохое, что сегодня происходит в нашем противостоянии с московитами», – заявил Синютка.