Депутат Рады пришел с какашками на носках

15.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной рады, бывший журналист Сергей Лещенко пришел на заседание парламента в носках с изображением фекалий.

Фото необычного гардероба в своем блоге опубликовал киевский парламентский корреспондент Богдан Бортаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фото Лещенко восседает рядом со своей коллегой Светланой Залищук.

Кроме необычных носков на нем джинсы, красный свитер и пиджак. На увеличенном снимке носка можно увидеть изображение улыбающейся коричневой кучки и надпись на английском языке poop (сленговый перевод – какашка или дерьмо).

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Татьяна Донец из партии Арсения Яценюка пришла на заседание парламента в наряде стоимостью в 6 тысяч долларов США.

Бортаков также публиковал фото, на котором видно, что депутат Верховной рады, в прошлом – волонтер т.н. АТО из Днепропетровска Татьяна Рычкова, пришла на открытие новой сессии парламента в форме капитана ВСУ