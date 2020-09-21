Депутат Рады пришел в ужас от итогов «евроинтеграции»

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

За семь лет «евроинтеграции» Украина стала самой нищей и самой коррумпированной страной в Европе, а смертность в два раза превысила рождаемость.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 7 лет, на протяжении которых нас пытаются втянуть в НАТО и заставить воевать с Россией, мы имеем следующий результат: Украина находится на последнем месте по уровню экономики в Европе. Украина самая коррумпированная страна в Европе, за эти годы она потеряла почти треть населения, на 100 умерших приходится 52 рождённых, рождаемость вдвое меньше смертности.

Из Украины выехало почти 130 тысяч врачей, на Украине за последние 7 лет не построили ни одного речного пассажирского судна, вся авиастроительная отрасль не получила ни одного серийного заказа, 40% земель находятся в состоянии загрязнённости», – сказал политик.

Также депутат отметил, что в то время, как обычный почтальон получает 2 тысячи гривен, руководитель «Укрпочты» зарабатывает 2 миллиона.

«Это всё влечёт за собой и отношение к детям, у нас страна занимает пятое место в мире по количеству абортов, каждый день на Украине убивают тысячу неродившихся детей, из-за плохих дорог на Украине происходит 400 ДТП в день.

Я могу продолжать и дальше: сколько у нас обанкротилось крупнейших предприятий? Практически все. Вдвое упала добыча угля. Это результат нашей евроинтеграции, нас же тянут в ЕС, мы этого хотели? При этом зарплата у руководителя «Нафтогаза Украины» знаете какая? 180 тысяч долларов в месяц. А у руководителя «Укрпочты» знаете зарплату? 2 миллиона гривен в месяц, при том, что у обычного почтальона зарплата 2 тысячи гривен», – возмутился Кузьмин.