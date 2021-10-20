Депутат Рады признал катастрофическое отставание украинской армии от российской

20.10.2021 14:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не хватает средств, чтобы обеспечивать армию современными видами вооружений.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат, экс-боевик так называемой АТО Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, «воюющая страна» находится в третьем десятке мирового списка по затратам на армию.

«Мы воюющая страна и должны увеличивать наши бюджеты в такой прогрессии, чтобы мы могли ставить на вооружение новые образцы вооружения, которые могли бы противостоять Российской Федерации. Сейчас мы действительно дали больше вооруженным силам. Но, глядя на то, что сейчас вооруженным силам нужно будет выплачивать больше за те же коммунальные услуги, за газ, который мы будем подавать на воинские части, будет очень много вопросов, хватит ли нам средств для того, чтобы закупить новые вооружения», – сказал депутат.

«Разговаривал непосредственно с представителями сил безопасности и обороны, они говорят, что мы сейчас не даем даже минимальных нужд, которые необходимо. Я хочу обратить внимание на то, что тратя деньги на безопасность и оборону, мы тратим только как 30-я страна в мире, тогда как наши противники, Российская Федерация, тратит 60 миллиардов против наших 5,5», – заявил Костенко.