Депутат Рады призвал оборудовать бомбоубежищем и генераторами каждый дом

Анатолий Лапин.  
14.06.2024 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Каждый дом на Украине должен быть оборудован бомбоубежищем и оснащен генератором.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Каждый дом на Украине должен быть оборудован бомбоубежищем и оснащен генератором. Об этом в...

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По мнению Костенко, это поможет спастись в условиях противостояния с Россией – и такова должна быть государственная программа.

«Наше ближайшее будущее – это, как мы в позапрошлом году все генераторами запасались, и россияне думали, что мы все встанем, замерзнем и приползем к ним на коленях, но не тут-то было. Конечно, тогда была другая атмосфера, тогда все боролись, а сейчас чуть иначе выглядит. Но никто не плакал, все сделали генераторы или как-то создали независимость и проживали.

Я думаю, что мы вообще, будучи рядом с Россией и понимая угрозу, должны сделать так, чтобы в каждом доме у нас было бомбоубежище и каждый дом имел средства восстановления энергии, и это должна быть государственная программа, государство должно это проектировать, помогать – это должно быть», – вещал Костенко.

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