Депутат Рады призывает к подсчету ресурсов для полномасштабной войны

Новости Украины

Украинская власть должна провести аудит государственных ресурсов на предмет готовности страны к войне.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила депутат Верховной рады София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, необходимо будет обеспечить не менее чем стотысячную группировку войск.

«Сегодня бы власть, все наши службы, ВСУ, все, кто занимаются безопасностью украинского государства, должны были бы сделать массовый и очень тщательный аудит ресурса Украины совершать сопротивление. Сколько у нас есть запасов формы, еды, оружия, патронов, медикаментов, если завтра у нас сто тысяч мобилизованных возвращаются в ряды вооруженных сил, 100 тысяч резервистов возвращаются в ряды ВСУ? На сколько времени им хватит этого всего снаряжения, достаточно ли у нас дизеля?», – сказала депутат.

«И тут очень большой знак вопроса, не буду продолжать. Достаточно ли у нас возможностей, достаточно ли у нас средств заплатить этим всем людям, которые будут идти и рисковать на государственном уровне? Что у нас с государственным оборонным заказом? А там полная беда. Какая у нас ситуация с «Нептуном» и «Вербой», которые Зеленский два с половиной года динамит. И эти моменты должны быть сейчас очень четко поставлены», – заявила Федына.