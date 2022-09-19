Депутат Рады: Расходы в два раза превышают доходы. Все идет на войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Бюджет Украины на следующий год более, чем на половину дефицитный и состоит из внешних заимствований.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, замглавы бюджетного комитета Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Железняка, это происходит из-за того, что Украина тратит все свои деньги на войну.

«У нас более, чем половина расходов бюджета будет покрываться за счет заимствований. Это ничем не отличается от того, что происходит сейчас, во время военного 2022 года. То есть мы сейчас так живем, может быть, другая даже пропорция в сторону заимствований. А происходит это очень просто – из-за того, что на армию, на войну мы тратим больше, чем 130 миллиардов. Это все, что мы должны были тратить в мирный год», – сказал депутат. «Поэтому очень ожидаемо, что в этом бюджете фактически в два раза превышают расходы доходы. Дай бог, чтобы хотя бы так было, все остальное – 95% – это внешние заимствования и гранты, деньги, которые нам дают бесплатно или под очень низкие проценты. Ну и 5% – это внутренние заимствования», – рассказал Железняк.