Депутат Рады раскрыл схему масштабной коррупции на военных закупках

Украинская власть искусственно завышает стоимость боеприпасов и оружия для ВСУ, наживаясь на разнице в цене.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады, исключенный из президентской фракции «Слуга народа», Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лерос привел несколько примеров, на которых виден масштаб «распила» денег, которые должны были быть направлены на оборону.

«Их просто, сука, эти деньги пи@@ят. Вместо положенного количества закупают дороже в несколько раз, из-за этого наша армия получает в недостаточном количестве этих боеприпасов. А это равно человеческие жизни…

29 июля Министерство обороны Украины заключило контракт с румынской компанией «РумТехника» на 64 миллиона евро. Баснословная цифра, особенно для бюджета Украины, когда у нас такой большой кризис. Согласно этому контракту, Министерство обороны закупило 20 тысяч снарядов ракет для систем залпового огня «Град» по цене три тысячи двести сорок евро за одну штуку.

Но ровно месяц назад они закупили эти же снаряды по две тысячи двести девяносто евро, ровно месяц назад, о чем свидетельствует таможенная декларация. На ровном месте они добавили 950 евро. Им в карман ушло 700 миллионов гривен. Сука, только с одного контракта почти один миллиард гривен они распилили…

В апреле 22-го года Министерство обороны Украины закупило 23-миллиметровые трассирующие патроны по цене 38 евро за штуку. При этом, тот же «Спецтехноэкспорт», который закупал эти патроны, до этого поставлял от поляков его за 19 евро. Разница в два раза. Только на одной 20-тонной фуре эти ублюдки спи@@ли 24 миллиона гривен, только на одной фуре», – заявил Лерос.