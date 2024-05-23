Депутат Рады рассказал, что изготовленные на Украине наркотики идут в Россию

Распространение наркотиков стало серьёзной угрозой для украинского государства. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил член партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация, которая сложилась в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, она угрожающая для страны. Это все знают. Необходимые для изготовления психотропных препаратов вещества, например, как мефедрон и альфа-PVP, они поступают из стран Европы и из других стран, заходят как легально к нам, так и вне таможенного контроля.

Затем, после синтеза у нас на Украине, они распространяются как по Украине, так и идут уже на так называемый импорт в страны ЕС, Турцию, Казахстан, Мексику, даже Россию. И в случае ненадлежащей нашей реакции на эти позорные явления будет распространена наркомания как среди гражданского населения, так и среди, к сожалению, наших воинов», – сказал Неклюдов.