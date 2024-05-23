Депутат Рады рассказал, что изготовленные на Украине наркотики идут в Россию

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Политика, Россия, Украина


Распространение наркотиков стало серьёзной угрозой для украинского государства. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил член партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация, которая сложилась в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, она угрожающая для страны. Это все знают. Необходимые для изготовления психотропных препаратов вещества, например, как мефедрон и альфа-PVP, они поступают из стран Европы и из других стран, заходят как легально к нам, так и вне таможенного контроля.

Затем, после синтеза у нас на Украине, они распространяются как по Украине, так и идут уже на так называемый импорт в страны ЕС, Турцию, Казахстан, Мексику, даже Россию. И в случае ненадлежащей нашей реакции на эти позорные явления будет распространена наркомания как среди гражданского населения, так и среди, к сожалению, наших воинов», – сказал Неклюдов.

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Распространение наркотиков стало серьёзной угрозой для украинского государства. Об этом в ходе пленарного заседания...


Он добавил:


«Это реально большая проблема, это те психотропные вещества, которые называют «соль», они очень похожи на соль и заходят к нам якобы там под видом соли для принятия ванн. Постоянное употребление этих наркотических психотропных веществ, оно приводит к потере репродуктивной функции, оно приводит к суицидальному состоянию, то есть человек будет склонен латентно к совершению суицидов. И мы читаем постоянно об этом в средствах массовой информации, что воин совершил самоубийство. Есть самоубийства и среди гражданского населения, в том числе среди подростков», – добавил депутат.

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