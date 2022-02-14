Депутат Рады: Россия за считанные часы лишит Украину 60 процентов ВВП

14.02.2022  13:57 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Черноморский флот России может парализовать украинскую экономику, заблокировав проход торговых судов к ее портам.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский флот России может парализовать украинскую экономику, заблокировав проход торговых судов к ее портам....

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По словам Костенко, более половины украинского ВВП обеспечивается товарооборотом с использованием черноморских портов. Чтобы избежать блокады, депутат призывает запросить помощь Великобритании.

«Какие сейчас две основные проблемы у нас? Это воздух и море. Еще несколько месяцев назад, когда этого нагнетания не было, я говорил, что нужно обратить внимание, в частности на встрече с британцами, с парламентариями, что Российская Федерация, аннексировав Крым, аннексировала водную территорию нашу в три раза больше. И у нас остались 13 морских миль, водная артерия, где происходит весь импорт и экспорт, 60% ВВП проходит через эти порты. Зная это, они могут своим Черноморским флотом перекрыть это за считанные часы», – сказал депутат.

«К сожалению, после аннексии Крыма весь флот, основная его масса осталась там. И у нас не будет возможности им противостоять, потому я просил, чтобы их [британские] военно-морские силы зашли в Черное море и помогали нам патрулировать. Это первое. Потому что, если они уже заблокируют, тогда будет поздно», – заявил Костенко.

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