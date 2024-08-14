Депутат Рады: Русские своих мотивируют, а у нас ТЦК нахватала больных и наркоманов

Действия ТЦК на Украине привели к тому, что в учебных центрах полно наркоманов и больных, сидящих на зарплате, которых никто из «покупателей» ВСУ не хочет брать в свои военные части.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские перенастроились на современную мобилизацию. Они, пытаясь не триггерить общество, провели одну мобилизацию, а сейчас за счёт серьёзных вливаний средств в мобилизационный процесс, в рекрутинг, платят серьёзные деньги за контракт. И тем самым не триггерят общество, они могут себе это позволить из-за большого населения, они стараются набирать людей, у которых есть военный опыт, и на это идёт меньше подготовки. И у них нет этой истории, как у нас внутри, про бусы и всё остальное. У них мотивация работает. В XXI веке война показала, что мотивировать людей очень важно. А у нас наоборот, у нас нет такой мотивации, все идут на одинаковых началах», – сокрушался Костенко.

«Нужно обращать внимание на качество личного состава. Часто бывает такое, что ТЦК, гоняясь за «палками» – сказали, 10 надо в день, например, 100, 200, ты пошёл, наловил и отправил их в учебный центр. Тот наркоман, тот больной какой-то, у того проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают (мы их «покупатели» называем) с военных частей и просто их не берут. Как правило, перестали брать, говорят – попробуй с ним воевать идти. И они сидят в этих учебных центрах, получают зарплату, а уволить их нельзя. Я знаю некоторых людей моих знакомых, я не знаю, как их можно было призвать, очень сложно у них со здоровьем, но они были призваны. И сейчас они лежат в больничке несколько месяцев, и всё, и думаешь, зачем их…», – рассказал депутат.