Депутат Рады: Ситуацию переломим – сбежав из Бахмута

В течение двух недель киевское командование примет решение – либо контрудар с попыткой разбить клещи, смыкающиеся вокруг Артёмовска, либо отходить из города на другие позиции.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сложилась таким образом, что враг создаёт угрозу окружения нашим подразделениям. Я говорил, что рано или поздно надо будет принимать решение (думаю, что скоро, неделю-две), что мы делаем – или мы контратакуем и разбиваем эти клещи, которые создались вокруг Бахмута, или выходим и занимаем другие позиции для того, чтобы не подвергать себя возможности окружения. Поэтому ситуация действительно напряжённая. И если говорить о проблемах с пополнением, я не хотел бы об этом говорить, потому что это задания Генштаба, это они должны видеть, в первую очередь, и говорить так – это говорить врагу о наших проблемах, в том числе. Думаю, что наше командование видит, с какими проблемами они сталкиваются, и если они действительно есть, то, возможно, нам придётся отводить войска для того, чтобы как-то ситуацию переломить», – сказал Костенко.