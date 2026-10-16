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Украинские власти пытаются заманить домой бежавших от войны мужчин обещанием в течение трех месяцев не призывать их в армию.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил Зе-депутат ВР Георгий Мазурашу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-политик говорит, что выехавшие еще до войны с Украины люди поддерживали связь с родиной, периодически сюда приезжали, перечисляли деньги, но теперь из-за принудительной мобилизации «перестали планировать свое будущее в Украине».

По его словам, для возвращения этих людей нужно предложить адекватные условия, а не то, что им предлагают сейчас.

«Не так, как мы предложили, давайте возвращайтесь, мы вам дадим 90 дней паузы, а потом на мясо, грубо говоря. Я бы предложил больший переходной период. Плюс, если вы будете официально работать, то вам отсрочка автоматически пролонгируется», – сказал Мазурашу.

Он говорит, что многие эту идею восприняли негативно.