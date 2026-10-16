Депутат Рады: «Скажем честно, что бежавших из Украины мы хотим видеть только на фронте или за решеткой»
Украинские власти пытаются заманить домой бежавших от войны мужчин обещанием в течение трех месяцев не призывать их в армию.
Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил Зе-депутат ВР Георгий Мазурашу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Укро-политик говорит, что выехавшие еще до войны с Украины люди поддерживали связь с родиной, периодически сюда приезжали, перечисляли деньги, но теперь из-за принудительной мобилизации «перестали планировать свое будущее в Украине».
По его словам, для возвращения этих людей нужно предложить адекватные условия, а не то, что им предлагают сейчас.
«Не так, как мы предложили, давайте возвращайтесь, мы вам дадим 90 дней паузы, а потом на мясо, грубо говоря. Я бы предложил больший переходной период. Плюс, если вы будете официально работать, то вам отсрочка автоматически пролонгируется», – сказал Мазурашу.
Он говорит, что многие эту идею восприняли негативно.
«Давайте тогда честно скажем украинцам за границам: «Если вы не готовы воевать, мы вас не хотим видеть в Украине. Тогда планируйте свою жизнь там. Мы вас видим или на фронте, или за решеткой».
Но это было бы честно. А так получается, что мы вроде, с одной стороны, хотим их повернуть, с другой стороны, говорим, что дадим вам лишь на 90 дней отсрочку», – заявил Мазурашу.
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