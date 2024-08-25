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У вторжения ВСУ в Курскую область было несколько задач, но даже крупные потери приближают наступление мира.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее признававшийся, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае, Курск приближает нас к миру. Успешно ли пройдёт операция, либо не успешно – это приближает, потому что это такое издыхание войны, это такие самые жёсткие конвульсии. В конце обычно так и происходит. Всё равно война закончится столом переговоров. …Многие не выживут, многие придут как «груз 200», таковы реалии. Поэтому что касается военных целей и стратегии – я не комментирую. А как политик скажу: я пришёл к мысли, что именно политической задачей овладения частью Курской области есть доведение до абсурда и обесценивание тех деяний, которые делал Кремль на нашей территории», – сказал Шевченко.

Александр Шелест не поверил своим ушам.

«Те обученные, подготовленные бойцы ВСУ, которые погибли в Курской области, погибли, чтобы показать России и обесценить её завоевания?» – уточнил пропагандист.

«Секундочку. Подловить не получится. Я сразу сказал, что есть военно-тактические, оперативные, стратегические задачи этой операции, которые я не комментирую. Не бывает одной задачи. Есть основные, есть второстепенные, всегда наверху где-то политические. Я комментирую только политические. Поэтому погибли наши бойцы за военно-стратегические и оперативные задачи», – запротестовал депутат.