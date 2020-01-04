Депутат Рады: Только дружба с США гарантирует неприкосновенность

04.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Из-за отмены депутатской неприкосновенности на Украине возрастают риски преследования политических оппонентов.

Об этом в комментарии киевской интернет-газете «Страна» заявил, экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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«Если ты оппонируешь власти, то риски преследования, конечно, большие. Но из-за участия генпрокурора по крайней мере будет ясно, что возникли они именно из-за конфликта с ней. Не получится списать на мелкий случай, какую-то бытовуху. А полный иммунитет от любого преследования в нашей стране, как оказалось, гарантирует только дружба с американским посольством, что доказано «соросятами», – считает Волошин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский парламент в конце прошлого года окончательно отменил депутатскую неприкосновенность. Теперь с 1 января 2020 года для возбуждения уголовного дела в отношении депутатов парламента больше не нужно разрешение Верховной рады, а достаточно представления генпрокурора.