Депутат Рады: «Толку мало, но евроконтингент на Украину нужно затащить любой ценой»

Контингент из европейских войск на Украине – это политическая и психологическая история, а с точки зрения безопасности, эффект от него будет «максимально приближен к нулю».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это важно с психологической и политической точки зрения. Будем откровенны, мы не знаем, какой это будет контингент, но в любом случае он будет не многочисленным, не влиятельным, сдерживать агрессора он не будет, применять оружие, скорее всего, он не будет. Он будет дислоцироваться максимально далеко от ЛБС, и на длительный мир он в любом случае не повлияет. Это психологическая и политическая история. Наши западные партнёры на протяжении этих лет не допускали даже такой мысли, и сейчас их важно, извините за откровенность, сюда затянуть любой ценой в любой численности. Для того, чтобы потом иметь возможность расширять их присутствие и влияние на ситуацию, чтобы в перспективе осязаемого будущего иметь какую-то максимальную выгоду от их пребывания. На сегодня важен сам факт, с точки зрения безопасности, эффект будет максимально приближен к нулевому», – разоткровенничался Рахманин.

Он подчеркнул, что европейские «партнёры» не будут решительными в этом вопросе, как того от них ожидают.