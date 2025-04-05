Депутат Рады: «Толку мало, но евроконтингент на Украину нужно затащить любой ценой»

Вадим Москаленко.  
05.04.2025 16:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Контингент из европейских войск на Украине – это политическая и психологическая история, а с точки зрения безопасности, эффект от него будет «максимально приближен к нулю».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Контингент из европейских войск на Украине – это политическая и психологическая история, а с...

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«Это важно с психологической и политической точки зрения. Будем откровенны, мы не знаем, какой это будет контингент, но в любом случае он будет не многочисленным, не влиятельным, сдерживать агрессора он не будет, применять оружие, скорее всего, он не будет. Он будет дислоцироваться максимально далеко от ЛБС, и на длительный мир он в любом случае не повлияет. Это психологическая и политическая история.

Наши западные партнёры на протяжении этих лет не допускали даже такой мысли, и сейчас их важно, извините за откровенность, сюда затянуть любой ценой в любой численности. Для того, чтобы потом иметь возможность расширять их присутствие и влияние на ситуацию, чтобы в перспективе осязаемого будущего иметь какую-то максимальную выгоду от их пребывания. На сегодня важен сам факт, с точки зрения безопасности, эффект будет максимально приближен к нулевому», – разоткровенничался Рахманин.

Он подчеркнул, что европейские «партнёры» не будут решительными в этом вопросе, как того от них ожидают.

«Почему нам важны были поставки «Джавелинов» и «Стингеров»? Не потому что они существенно повлияли на ситуацию на поле боя. Будем откровенны, мы много благодарили, было много мифов, как они остановили российскую авиацию и российские танки. Это не так. Эффективные средства, но существенного влияния на поле боя они не имели. Но сам факт, потому что наши партнёры наконец согласились давать нам какое-то летальное оружие, позволил потом говорить о более серьёзных средствах.

Не было бы «Джавелинов» – не было бы «Пэтриотов». То же самое с миротворческим контингентом. Любое присутствие в любом виде важно для перспективы, на текущую ситуацию это не повлияет, никакой решительности или мужества они здесь не продемонстрируют. Не нужно от них этого ожидать, да и они этого не скрывают», – объяснял депутат.

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