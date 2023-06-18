Депутат Рады требует от СБУ возбудить дело: Зеленский пытался продать Путину Крым и Донбасс

Вадим Москаленко.  
18.06.2023 18:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос выразил возмущение озвученными белорусским Батькой данными о том, что на переговорах в Стамбуле представители Владимира Зеленского торговались за передачу России «в аренду» Крыма и Донбасса.

Об этом Лерос заявил в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос выразил возмущение озвученными...

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«Эта группа переговорщиков, которая в марте прошлого года летала в Стамбул, готова была сдать часть нашей территории в аренду диктатору Путину. Вот так взять, и сдать Крым вместе с Донбассом в аренду. И ни один человек в нашей стране, громе этих зелёных барыг, об этом не знал.

Вы вдумайтесь, какие они продолжают вести подковёрные игры. Ни один из этих людей, которые каждый день выступают на ТВ-марафоне, не является патриотом нашей страны. При первой же опасности они готовы сдать наши территории в аренду Путину.

На Банковой находятся настоящие предатели. Мы подаём заявление о преступлении – это по-настоящему государственная измена и посягательство на территориальную целостность нашей страны. Пусть СБУ открывает дело и допросит каждого участника, который летал в Стамбул, и собирался сдать наши территории в аренду Путину», – подытожил депутат.

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