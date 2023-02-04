Депутат Рады требует от Запада наказать Болгарию с Венгрией

Киев должен поставить перед западными союзниками требования о создании «антипутинской коалиции», лишении России ядерного оружия и наказания Венгрии с Болгарией.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве все страны, которые сегодня помогают Украине, готовы в будущем ставить перед Путиным три вопроса: что мы делаем сейчас в военном плане, в экономическом, и что будет с Россией после победы Украины? Может, Россия должна лишиться статуса ядерной державы? Какой вопрос поставит НАТО?» – сказал депутат.

«И что международные структуры сделают с такими, как Болгария, которая помогает, но тайно. А почему тайно? Надо, чтобы публично. Что делать НАТО и ЕС с Венгрией, которая так себя ведёт? Что делать ООН?

Мы должны ставить перед партнёрами условие создать официально антипутинскую коалицию, которая будет работать системно и профессионально, как это делают Прибалтика, Скандинавия, наши ближайшие соседи поляки», – резюмировал Цымбалюк.