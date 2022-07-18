Украине нужны ракеты, способные бить на две тысячи километров, чтобы наносить удары вглубь Российской Федерации.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Верховной рады, боевик Роман Костенко, вступивший в ряды теробороны Николаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Костенко, это заставит Россию отказаться от своих целей на Украине.

«Это вообще должна быть стратегия сдерживания у нас. Понимая, что Российская Федерация никуда не денется, мы должны именно так развивать в дальнейшем свой оборонно-промышленный комплекс, чтобы у нас было оружие сдерживания, которое могло бы наносить удары на глубину до двух тысяч километров», – сказал боевик.

« Это как раз та глубина, на которую достаточно бить, чтобы уничтожать их пункты управления, военные части, скопления техники, аэродромы, с которых сейчас взлетают стратегические бомбардировщики и запускают со своей территории по нам ракеты.

Потому, конечно, нам нужно это оружие… Нам нужно его делать – это, в частности ракеты средней дальности, которые могли бы лететь и попадать по вражеским объектам на их территории», – заявил Костенко.