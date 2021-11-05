Депутат Рады: «Украинцы умирают в голоде и холоде»

05.11.2021 14:59 (Мск)

Новости Украины

Три четверти украинских государственных учреждений, в том числе детских садиков, школ и больниц, до сих пор не отапливаются.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня только 25% государственных учреждений подключено к отоплению – детских садиков, школ, больниц. Потому что неизвестно, какая цена на газ, и расторгаются контракты», – сообщил Шахов.

«Почему один из руководителей «Нафтогаза», уже уволенный, заявляет, что газ сегодня стоит одну гривну, а государственным учреждениями продают по тридцать пять гривен? И отопление также не запустили во многих городах. И продлили до 15 ноября типа подключение. Дети должны учиться в холоде.

Шестьсот тысяч человек сегодня перешли с газа на отопление электроэнергией. Почему цена для этих людей без льгот? Была 90 копеек, стала 1,68 гривен. Почему на складах угля осталось всего лишь на пять суток?» – возмутился депутат.

По его словам, в угольной отрасли промышленности ситуация ещё хуже – пока Киев закупает за баснословные суммы уголь из-за границы, шахтёры месяцами прозябают без работы и зарплат.

«Кто будет отвечать за кризис в энергетическом секторе? Почему уголь закупается по 300 долларов, когда можно добывать украинский уголь, и будет стоить в десять раз дешевле, давая рабочие места и заработную плату, а не иностранцев?Почему сегодня никто не ответил за то, что шахтёрам должны два с половиной миллиарда гривен? Кто будет отвечать?», – недоумевает политик.

Он потребовал, чтобы МВД Украины взяло под контроль невыплату зарплат шахтёрам, потому что это статья Уголовного кодекса.

«Касательно больниц и ковида. Люди умирают без воды, без еды, в холоде и голоде. Без лекарств. Прямо в палате стоит ведро – нет туалета. Кто будет отвечать за это? И кислорода также нет», – резюмировал Шахов.