Депутат Рады: Украине даже не хватило ума заработать на воде для Крыма – как Россия на газе

24.11.2021  19:20 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Газ, геноцид, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украине не стоит рассчитывать на «хорватский сценарий» возвращения Донбасса, ей нечем привлечь жителей Донбасса и Крыма, и она теряет возможности зарабатывать на поставках воды в Крым.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила Анна Скороход, народный депутат, “За будущее” о возвращении Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит рассчитывать на «хорватский сценарий» возвращения Донбасса, ей нечем привлечь жителей Донбасса...

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«Хорватский сценарий – там была спецоперация, которая привела к тому что были полностью возвращены территории. Давайте не забывать, что у нас огромное количество людей в Крыму и на Донбассе получили российские паспорта. И дети там уже не в первый класс пошли, а закончили третий. Что, нам надо дождаться, пока они из школы выпустятся?

И давайте не забывать, что пять миллионов граждан Украины выехали из нашей страны и получили или паспорта Европы, или вид на жительство в Европе. Мы здесь своих не можем удержать, а говорим, что мы хотим вернуть Донбасс и Крым.

Относительно воды – были бы умнее, мы бы на этой воде зарабатывали так, как Россия на газе. Но у нас мозгов хватает только говорить о той дипломатии, о которой мы говорим», – заключила депутат.

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