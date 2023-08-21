Депутат Рады: «В равном бою нам Россию не победить»

Анатолий Лапин.  
21.08.2023 11:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Противостоять в одиночку против России не сможет ни одна страна мира, за исключением США и Китая.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ в запасе Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противостоять в одиночку против России не сможет ни одна страна мира, за исключением США...

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«Мы понимаем, что любая страна мира, за исключением США, Китая, не смогла бы в одиночку справиться с Российской Федерацией, потому что это большой ресурс, в том числе мобилизационный. Потому это очень большая проблема, если они проведут мобилизацию. А мы понимаем, что нам тоже нужно проводить, а сейчас мы видим, что все желающие уже пошли, и сейчас с каждым месяцем нам все сложнее и сложнее пополнять наши ряды. Конечно, она идет, работают военкомы, какие-то решения принимаются», – сказал депутат

«Мы не переломаем Россию, если будем на равных биться – один наш танк, один их танк. Нам нужно иметь что-то такое, что будет давать нам преимущество. Это высокоточное оружие, мы должны иметь современную технику, которая должна нам будет помогать, когда мы будем иметь преимущество. Например, есть Т-62, мы должны иметь «Леопарды» сотнями, а не просто десятками, как сейчас. И это нам в перспективе позволит», – заявил Костенко.

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