Депутат Рады: «Вице премьер Украины задержан за пьяный дебош»

02.12.2020, Киев, Ольга Козаченко

Вице-премьер Украины Олег Урусский устроил пьяный дебош в одном из турецких отелей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Илья Кива.

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«Вице-премьер Украины и просто ублюдок Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле. Это когда в Турции объявлен карантин. Очередной позор для нашей страны. Недавно министр инфраструктуры был пойман во время официального визита в Казахстан с поддельным ПЦР тестом! Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну», – написал Кива.

Отметим, что в правительстве Уруский курирует вопросы стратегических отраслей промышленности, в том числе оборонный сектор.