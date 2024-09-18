Депутат Рады: Власть помогает русским уничтожать украинскую инфраструктуру

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 11:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Строительство, Украина


Премьер-министру Украины и правительству стоило бы съездить на Покровское направление и посидеть хотя бы в третьей линии обороны, средства на строительство которой были разворованы.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министру Украины и правительству стоило бы съездить на Покровское направление и посидеть хотя бы...

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«Пропустили мое предложение насчет того, чтобы съездить посмотреть как потраченные вами средства на фортификации, например, на Покровском. Не прячьтесь за флажками, вам так лучше будет. Поехали, посмотрим. Хотелось бы все же услышать государственную позицию председателя комитета, как вы можете проинспектировать те ресурсы, которые освоили или, если правду говорить, украли на этом.

А хотелось бы еще увидеть здесь премьера, который сказал, что он достроил третью линию обороны, и так же, как я вам предложил поехать их проинспектировать, предложить премьеру у них побыть, особенно, например, на Покровском направлении, где он их там достроил. То, что происходит с вашей третьей линией обороны, которую вы строите, вам неплохо бы рассказали наши с вами защитники. И это те средства, которые вы просто списали. Это хуже, чем «вэлыке будивныцтво», это хуже, чем попытки заработать на куртках и яйцах», – пиарился Разумков.

Кроме того, он обвинил власти в сотрудничестве с противником по уничтожению украинской инфраструктуры.

«Сделали на уровне с врагом все, чтобы её уничтожить, потому что те лупили ракетами, а вы разворовывали на укреплениях объектов критической инфраструктуры. И их ракеты прилетали по тем объектам, которые вы якобы укрыли, но вы не укрыли, а украли миллиарды гривен, потому что на это выделялись бешеные средства из государственного бюджета. И потом начали рассказывать: так их нельзя же было защитить. Если нельзя было их защитить, зачем вы на это тратили средства?» – резюмировал депутат.

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