Депутат Рады: Вопрос времени, когда Запад отвернется от нас

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Страны Запада в любой момент могут отвернуться от поддержки украинского истеблишмента, который даже во время войны занимается повальным воровством.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил исключённый из пропрезидентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настоящая натура людей, которые руководят Украиной – это мелочность и отсутствие государственного мышления. Одно дело – смотреть, какие хорошие видосики он делает; а другое – смотреть на настоящие поступки того же Зеленского, и что происходит в стране. Самое плохое, что наши партнёры тоже это всё видят, как узурпируется власть в стране, как ущемляется свобода слова. Если мы с этим не будем что-то делать, то только вопрос времени, когда от нас отвернутся те же западные партнёры», – сказал Лерос.

Он напомнил о громком скандале, связанным с воровством и распродажей западной «помощи» украинскими чиновниками.

«Что сделал Зеленский? Ничего. Он не отстранил Старуха. Мы помним историю с губернатором Днепропетровской области Резниченко, который выписал на свою любовницу полтора миллиарда гривен. Зеленский и его не отстранил. Более того, перед Новым годом фирма Резниченко получила ещё миллионы. Это говорит об одном – если Зеленский не убирает людей, замешанных в коррупции, он сам является частью этой коррупции», – добавил политик.