Депутат Рады: Все доходы идут на войну. Для гражданских денег нет

28.09.2022  14:22 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы
Новости Украины

Фактически весь бюджет Украины будет потрачен на войну. На гражданские нужды населения и обеспечение страны денег нет и их приходится постоянно брать в долг.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фактически весь бюджет Украины будет потрачен на войну. На гражданские нужды населения и обеспечение...

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«Практически все, что получает сегодня украинский бюджет, будет идти на оборону. Потому что внешние заимствования, внешняя финансовая помощь, в соответствии с законодательством и нашим, и иностранных государств, не может использоваться военными.

Соответственно, все проблемы, которые у нас возникают в бюджете, а это минимум пять миллиардов долларов каждый месяц, мы полностью закрываем за счет внешних заимствований. А все то, что мы собираем сами в виде налогов и сборов, оно все идет на вооруженные силы», – сказал депутат.

«Для понимания, расходы на сектор обороны в следующем году, по прогнозам бюджета, будут примерно 1,1 триллион гривен, а доходная часть бюджета будет 1,2 триллиона гривен. То есть фактически все, что мы будем собирать, будет идти на оборону. Это, чтобы вы понимали, какое огромное количество средств будет идти на обеспечение наших вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», – заявил Рахманин.

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